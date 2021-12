Moretti: “Nel programma di Mastella poco spazio per infanzia e contrade” (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – “Il Consiglio Comunale del giorno 17 dicembre si è svolto in modo regolare grazie alla collaborazione costruttiva tra le forze di maggioranza e di minoranza ed alla presidenza del Consiglio che ha evitato il peggio, scegliendo di rinviare 26 punti all’ordine del giorno per un difetto importante dei tempi di trasmissione dei documenti oggetto della discussione”. Così in una nota il Presidente e Consigliere comunale di Civico22, Angelo Moretti. “Grazie a questo rinvio, – aggiunge – abbiamo avuto la possibilità di dare ampio spazio alla discussione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco Mastella. Ho ascoltato con pazienza e buona volontà, perché le circa 50 pagine di programmazione sono infarcite di tanti buoni propositi in materia di sviluppo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – “Il Consiglio Comunale del giorno 17 dicembre si è svolto in modo regolare grazie alla collaborazione costruttiva tra le forze di maggioranza e di minoranza ed alla presidenza del Consiglio che ha evitato il peggio, scegliendo di rinviare 26 punti all’ordine del giorno per un difetto importante dei tempi di trasmissione dei documenti oggetto della discussione”. Così in una nota il Presidente e Consigliere comunale di Civico22, Angelo. “Grazie a questo rinvio, – aggiunge – abbiamo avuto la possibilità di dare ampioalla discussione delle lineetiche presentate dal Sindaco. Ho ascoltato con pazienza e buona volontà, perché le circa 50 pagine dizione sono infarcite di tanti buoni propositi in materia di sviluppo ...

