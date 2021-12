Filippo Falotico | l’operaio morto a Torino che sognava i rally

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Un boato, tipo terremoto e, sabato 18 dicembre 2021, si sveglia ferita tra le urla dei passanti e dei commercianti. Un operaio chiama in ditta dal cellulare, urla al capo di lasciare l’ufficio e correre in via Genova, nel quartiere di Nizza Millefonti a, un angolo di pace immerso nel verde, che si Source

chedisagio : Roberto Peretto, 52 anni, di Cassano d'Adda. Marco Pozzetti, 54, di Carugate e Filippo Falotico, 20enne di Coazze.… - fanpage : Tragedia a Torino. Chi sono Roberto Peretto, Marco Pozzetti e Filippo Falotico, le tre vittime del terribile incid… - Agenzia_Ansa : I 3 operai morti nell'incidente con la gru crollata a Torino avevano postato sui social una foto in cui erano insi… - ClaudiaCurti5 : RT @TucciTuccio: Filippo Falotico, 20 anni. Roberto Peretto, 52 anni. Marco Pozzetti, 54 anni. Morti di lavoro, a Torino travolti da una gr… - Claudia19485227 : RT @liliaragnar: Doveroso ricordare i tre operai morti ieri a #Torino compiendo il loro lavoro -Filippo Falotico, 20 Torino?? -Roberto Perre… -

La sua vita era un rombo di motore. Sempre acceso, sempre in pista.aveva solo vent'anni, ma le idee molto chiare sull'uomo che sarebbe voluto diventare. Un "piccolo Hulk" come lo descrive l'amico di sempre Daniel Esposito. "Non era molto alto, eppure ...Lo annuncia il sindaco di Torino Stefano Lo Russo: "in occasione dei funerali di Marco Pozzetti, Roberto Peretto esarà proclamato il lutto cittadino in segno di cordoglio per la ...“Per la prevenzione e la repressione delle violazioni in materia di sicurezza serve il coordinamento degli organi di vigilanza” ...E poi ti alzi al mattino per andare al lavoro e invece vai a morire. Il Pnrr porterà in Piemonte e nel nostro Paese migliaia di cantieri. Questa tragedia enorme, con tutte quelle che abbiamo contato n ...