Covid: l'Europa alle prese con lo spettro della variante Omicron (Di domenica 19 dicembre 2021) l'Europa è alle prese con il rischio che la variante Omicron dilaghi e diventi un incubo. I paesi europei corrono ai ripari, con chiusure e nuove restrizioni. (Photo by Lisa Maree Williams/Getty Images)La variante Omicron pressa l'Europa. Cresce la paura di una nuova fase pandemica che spinge gli stessi Paesi a ricorrere ai ripari. Nuove regole, nuove misure restrittive e chiusure dei confini per i non vaccinati. 93mila nuovi casi fanno tremare la Gran Bretagna che punta sull'accelerazione della campagna vaccinale. Sappiamo ancora poco sulla variante Omicron, ma abbastanza per capire che la nuova variante sta causando un aumento della pressione sugli ...

