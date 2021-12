Colpo del Benevento 5: battuta la Lazio a domicilio (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFiano Romano (Roma) – Nuova impresa del Benevento 5 che si è imposto 4-2 sul campo della Lazio, una delle squadre più attrezzate al salto di categoria con i capitolini ora raggiunti al secondo posto a quota 21 proprio dai ragazzi di mister Cundari e dall’Ecocity Genzano con la vetta occupata dall’Active Network a 25. Il match si è sbloccato al 10’ con un bolide di Stigliano e dopo un paio di occasioni per il raddoppio per i sanniti, quasi sui titoli di coda del primo tempo ci ha pensato una invenzione del biancoazzurro Tiziano Chilelli a riportare il punteggio in equilibrio sull’1-1. Il Benevento 5, poi, ha continuato a fare la voce grossa con le iniziative di un Volonnino in grande spolvero che ha messo in difficoltà l’estremo difensore della Lazio rimasta con un uomo in meno a ventidue ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFiano Romano (Roma) – Nuova impresa del5 che si è imposto 4-2 sul campo della, una delle squadre più attrezzate al salto di categoria con i capitolini ora raggiunti al secondo posto a quota 21 proprio dai ragazzi di mister Cundari e dall’Ecocity Genzano con la vetta occupata dall’Active Network a 25. Il match si è sbloccato al 10’ con un bolide di Stigliano e dopo un paio di occasioni per il raddoppio per i sanniti, quasi sui titoli di coda del primo tempo ci ha pensato una invenzione del biancoazzurro Tiziano Chilelli a riportare il punteggio in equilibrio sull’1-1. Il5, poi, ha continuato a fare la voce grossa con le iniziative di un Volonnino in grande spolvero che ha messo in difficoltà l’estremo difensore dellarimasta con un uomo in meno a ventidue ...

