Atalanta-Roma | fonti Aia | sul 2-2 annullato è stato commesso un errore | Irrati e Nasca a rischio stop

Advertising

capuanogio : Era praticamente impossibile fare peggio dell’#Atalanta vista in campo contro la #Roma. #Gasperini ci è riuscito - pisto_gol : Ata-Rom 1:4 La Roma difesa attenta e contropiede micidiale, travolge l’Atalanta: segna subito Abraham, raddoppia co… - DiMarzio : #SerieA | Le parole di José #Mourinho al termine della partita: 'La miglior #Roma della stagione' - infoitsport : Atalanta-Roma, scontri tra tifosi prima del match - Marylena_88 : RT @sportface2016: #AtalantaRoma, fonti #Aia ammettono: errore sul 2-2 annullato, Irrati e Nasca a rischio stop -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Roma

...00 Spezia - Lecce 0 - 2 21:00 Sampdoria - Torino 2 - 1 CALCIO - SERIE A 18:30 Lazio - Genoa 3 - 1 20:45 Salernitana - Inter 0 - 5 CALCIO - SERIE A 15:001 - 4 18:00 Bologna - Juventus ...Dopo il 5 - 0 in trasferta contro la Salernitana e la vittoria dellaper 4 - 1 in casa dell', e in attesa di Milan - Napoli, l'Inter ha quattro punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Già stasera, dunque, i nerazzurri potrebbero laurearsi campioni ...Si è accesa una stella, anzi due - Il Messaggero - All’improvviso due lampi. Tanto entusiasmanti quanto preziosi. La firma è un mix di cla... - Marione.net - La ControInformazione GialloRossa (A.S. Ro ...L’Aia ammette l’errore in Atalanta-Roma in occasione dell’annullamento del 2-2 bergamasco da parte dell’arbitro Massimiliano Irrati su suggerimento del Var Luigi Nasca, fatto che ha spinto Gasperini a ...