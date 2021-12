Amici 21, puntata del 19/12/2021: Albe, Alex Rina e Cristiano La Bozzetta vincono la sfida, Fedez giudice speciale della gara di canto (Di domenica 19 dicembre 2021) Si è appena conclusa una nuova puntata di Amici. Si è partiti da Aisha, che ha portato sul palco un brano assegnatole da Lorella Cuccarini come compito da svolgere. Alle sue spalle hanno ballato tutti i professionisti. Momento comico con Pio e Amedeo, che hanno scherzato con i professori e hanno portato loro dei doni per Natale. I due comici hanno presentato il loro nuovo film, in uscita il 1 gennaio. Si è passati poi alla sfida di Alex, allievo di Lorella Cuccarini. La prova è stata giudicata da Carlo Di Francesco, ex professore della scuola, che lo ha decretato vincitore. In settimana Alessandra Celentano aveva affidato a Serena, allieva di Raimondo Todaro, e Dario, allievo di Veronica Peparini, un passo a due. La Celentano però non ha apprezzato tanto l’esibizione, soprattutto da parte di Dario. È ... Leggi su isaechia (Di domenica 19 dicembre 2021) Si è appena conclusa una nuovadi. Si è partiti da Aisha, che ha portato sul palco un brano assegnatole da Lorella Cuccarini come compito da svolgere. Alle sue spalle hanno ballato tutti i professionisti. Momento comico con Pio e Amedeo, che hanno scherzato con i professori e hanno portato loro dei doni per Natale. I due comici hanno presentato il loro nuovo film, in uscita il 1 gennaio. Si è passati poi alladi, allievo di Lorella Cuccarini. La prova è stata giudicata da Carlo Di Francesco, ex professorescuola, che lo ha decretato vincitore. In settimana Alessandra Celentano aveva affidato a Serena, allieva di Raimondo Todaro, e Dario, allievo di Veronica Peparini, un passo a due. La Celentano però non ha apprezzato tanto l’esibizione, soprattutto da parte di Dario. È ...

Advertising

LCuccarini : Ci siamo! Su Canale 5, l’ultima puntata di Amici del 2021. Non perdetela: ci saranno ospiti pazzeschi e… tante emoz… - LCuccarini : Domani alle 14 non perdete la nuova puntata di Amici: gare, sfide, grandi ospiti e in apertura una sorpresa di Nata… - WittyTV : Il tempo vola quando lo spettacolo è di scena, ma non vi preoccupate, potete rivedere la quattordicesima puntata di… - MariaLi76363529 : ??DOPO QUESTA PUNTATA, GLI OCCHIALI DI LUIGI SONO STATI LANCIATI SUL MERCATO,CON LA MARCA CAROLIGI, E LE VENDITE SUP… - Wootunemagazine : #Amici21: quello che è successo nella #quattordicesima puntata del #pomeridiano -