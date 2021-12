Alex Belli rifiuta di vedere il videomessaggio di Mila Suarez ma lo staff di Verissimo lo pubblica online

(Di domenica 19 dicembre 2021) La nuova puntata diha visto protagonisti in studioe Delia Duran, tornati insieme dopo il rapporto speciale che si era creato tra l’attore e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip.diildima spuntaNel corso dell’intervista, Silvia Toffanin ha fatto sapere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Silvia Toffanin ospita nel salotto domenicale di Verissimoe Delia Duran , andando a fondo nelle tormentate vicende dei due protagonisti del Grande Fratello Vip , almeno per i primi 3 mesi. La conduttrice però è tutt'altro che tenera e in più di un'...Quest'ultima, archiviata la storia artistica con, non sembra essere immune al fascino dell'ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche. Trascorsi appena tre giorni, i due, questa notte, si ...Delia Duran e Alex Belli sono stata intervistati da Silvia Toffanin a Verissimo, e hanno scelto di rivelare molti dettagli inediti sulla crisi che stanno ...Alex Belli rifiuta di vedere il videomessaggio dell'ex fidanzata Mila Suarez ma lo staff di Verissimo lo pubblica ugualmente online.