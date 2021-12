Torino | crolla gru su un palazzo | morti tre operai Landini | cantieri non possono essere far west

(Di sabato 18 dicembre 2021) Una gru è caduta questa mattina asu undi via Genova. Tre uomini - gliimpegnati in lavori di ristrutturazione che stavano sulla gru - sono. Si stanno valutando le condizioni di altri tre o quattro feriti. Dopo aver estratto glirimasti incastrati sotto la intelaiatura della gru, i vigili del fuoco stanno intervenendo con quattro squadre per liberare l’area dalle strutture collassate e metterla in sicurezza.La gru è caduta su undi sette piani, causando danni limitati alla struttura, per poi finire sulla strada, di solito molto trafficata e percorsa anche da mezzi pubblici. “Premesso che sarà la magistratura a ricostruire nel dettaglio” quanto accadutto a“non vorremmo ritrovarci ancora una volta di fronte ...

"L'ennesimo infortunio sul lavoro nella nostra città ci scuote molto. E' una tragedia per". Parole del sindaco diStefano Lo Russo, accorso con due dei suoi assessori in via Genova dove la gru di un cantiere edile si è schiantata al suolo uccidendo 3 operai, ferendo altre 3 persone e danneggiando i palazzi ...... tra cui l'automobilista a bordo di una vettura di passaggio, hanno riportato lesioni ma non sono in gravi condizioni Gru crollata a: Sbarra (Cisl), politica si occupi di sicurezza 'Ae'...Sindaci del Corleonese in prima linea per sostenere il diritto alla mobilità in sicurezza nel territorio.Domenica 19 dicembre alle ore 10:00 è in programma un’assemblea che coinvolgerà i Comitati citt ...Tragico incidente sul lavoro a Torino. Tre operai sono morti a causa del crollo di una gru da cantiere appoggiata a un palazzo di sei piani in via Genova. Le vittime, da quanto si apprende, sarebbero ...