Soleil esclusiva su Alex: “Mi ha detto di voler chiudere il suo matrimonio con Delia” (Di sabato 18 dicembre 2021) La giovane Soleil Sorge rivela un dettaglio inedito della sua conoscenza con Alex Belli Alex Belli e Soleil Sorge continuano L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di sabato 18 dicembre 2021) La giovaneSorge rivela un dettaglio inedito della sua conoscenza conBelliBelli eSorge continuano L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

allesword : RT @SuperGuidaTV: Abbiamo intervistato in esclusiva Clarissa Selassie'. Oltre a parlarci della sua esperienza nella casa, la giovane ha sve… - SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato in esclusiva Clarissa Selassie'. Oltre a parlarci della sua esperienza nella casa, la giovane… - mrsxsprouse : @smg__rare @dayanequeen1 ma poi non si incazza il tipo di soleil fuori proprio perché sicuramente sa che la loro fr… - Laura_07L : In esclusiva mondiale, papa Francesco incontrerà Soleil per il percorso di beatificazione ??????#gfvip - FD22667 : RT @FD22667: #GFVIP Sono 3 mesi che Soleil ed Alex hanno espresso opinioni e giudizi su tutti, e se lo fa una Miriana non è accettato? Sole… -