Sofia Goggia vince la discesa libera in Val d'Isére: l'incredibile settimo trionfo consecutivo – Il video (Di sabato 18 dicembre 2021) L'italiana Sofia Goggia ha vinto oggi la discesa di Val d'Isére in 1.41.71. Si tratta del terzo successo stagionale in serie su tre gare e del settimo consecutivo nelle libere a cui ha partecipato. Per lei è la vittoria n. 15 in coppa del mondo, ed è arrivata proprio nella località un cui ottenne il primo podio in libera nel 2016. Dietro Goggia ancora una volta la statunitense Breezy Jonhnson in 1.41.98 e l'austriaca Myriam Puchner in 1.42.62. L'assenza di Mikaela Shiffrin per concentrarsi sul superG in programma domani ha aiutato Goggia portandola con la vittoria in testa alla classifica generale. Per quanto riguarda le altre azzurre, Nadia Delago è arrivata 8/a in 1.43.16 , Elena Curtoni 9/a in 1.43.23, Federica Brignone 11/a in ...

