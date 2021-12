“Ma è pieno!”. Barbara D’Urso, praticamente casa è invasa. Mai visto dove abita? (Di sabato 18 dicembre 2021) dove abita Barbara D’Urso? Mediaset ha deciso di concedere un po’ di riposo a Barbara D’Urso in vista dei giorni festivi. Durante le festività natalizie il ‘Biscione’ ha fatto una scelta ben precisa: sostituire Carmelita con la collega Simona Branchetti. La conduttrice televisiva non ha dimenticato di salutare tutti i fan in diretta, durante la messa in onda di Pomeriggio 5. Ma come e soprattutto dove trascorrerà le feste? Un gusto elegante ma anche molto contemporaneo, di certo non si può dire il contrario: Barbara D’Urso è sempre a passo con i tempi. Lo dimostra nel look, ma anche in casa, tra gli oggetti a lei più cari e un arredamento decisamente fuori dall’ordinario. Nell’attesa di vederla nuovamente ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 dicembre 2021)? Mediaset ha deciso di concedere un po’ di riposo ain vista dei giorni festivi. Durante le festività natalizie il ‘Biscione’ ha fatto una scelta ben precisa: sostituire Carmelita con la collega Simona Branchetti. La conduttrice televisiva non ha dimenticato di salutare tutti i fan in diretta, durante la messa in onda di Pomeriggio 5. Ma come e soprattuttotrascorrerà le feste? Un gusto elegante ma anche molto contemporaneo, di certo non si può dire il contrario:è sempre a passo con i tempi. Lo dimostra nel look, ma anche in, tra gli oggetti a lei più cari e un arredamento decisamente fuori dall’ordinario. Nell’attesa di vederla nuovamente ...

Advertising

barbara_bonetto : RT @ninettamia_: Quelle che dicono che non ha risposto perché è pieno sono le stesse che il 25 novembre di un anno fa festeggiavano dopo la… - Bbaldu : RT @andfranchini: @Bbaldu È una causa persa Barbara è pieno di disadattati qui - andfranchini : @Bbaldu È una causa persa Barbara è pieno di disadattati qui - meccanica_plus : RT @UCIMU: Ottimo 2021 per #industria #ita #macchinautensile #robot #automazione #Crescita sostenuta anche nel 2022 con pieno recupero d… - ITAMachines : RT @UCIMU: Ottimo 2021 per #industria #ita #macchinautensile #robot #automazione #Crescita sostenuta anche nel 2022 con pieno recupero d… -