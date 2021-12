La pandemia e la giustizia fai da te (Di sabato 18 dicembre 2021) Un giudice del lavoro del tribunale di Velletri con una sentenza piuttosto originale ha disposto il reintegro in servizio presso la Asl Roma 6 di una infermiera che si è rifiutata di sottoporsi al vaccino. La lavoratrice era stata sospesa lo scorso ottobre dall’impiego e dallo stipendio in seguito all’entrata in vigore delle norme che hanno reso obbligatorio il vaccino per il personale sanitario. Evocando una interpretazione “costituzionalmente orientata” delle norme, il magistrato ha stabilito che l’infermiera no vax dovrà essere reinserita tra i ranghi della Asl, seppur con mansioni diverse. Per il giudice, l’operatore di interesse sanitario che non intende farsi somministrare la dose può essere assegnato a compiti meramente amministrativi che non lo espongono a contatti con soggetti fragili né con personale che ha rapporti con questi ultimi. È proprio lo smart working, ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 dicembre 2021) Un giudice del lavoro del tribunale di Velletri con una sentenza piuttosto originale ha disposto il reintegro in servizio presso la Asl Roma 6 di una infermiera che si è rifiutata di sottoporsi al vaccino. La lavoratrice era stata sospesa lo scorso ottobre dall’impiego e dallo stipendio in seguito all’entrata in vigore delle norme che hanno reso obbligatorio il vaccino per il personale sanitario. Evocando una interpretazione “costituzionalmente orientata” delle norme, il magistrato ha stabilito che l’infermiera no vax dovrà essere reinserita tra i ranghi della Asl, seppur con mansioni diverse. Per il giudice, l’operatore di interesse sanitario che non intende farsi somministrare la dose può essere assegnato a compiti meramente amministrativi che non lo espongono a contatti con soggetti fragili né con personale che ha rapporti con questi ultimi. È proprio lo smart working, ...

mamo75r : @Silvio600 @BarneyGumble_IT @elio_vito Le primule, il pnrr inesistente, impostazione sulla giustizia esattamente co… - BEPPESARNO : @SandyLombardia @Cbc88931 Sugli errori e orrori commessi in Lombardia e non solo spero che prima o poi la giustizia… - cristianailari : RT @cislmarche: VI Congresso Femca Cisl #Marche @Saurross: '#pandemia ha portato cambiamenti che dobbiamo saper governare, guidando dirett… - diegloflainez : RT @EwtnItalia: Discorso del Papa ad un gruppo di ambasciatori per la presentazione delle credenziali . . . #Vaccini #Vaccino #Covid_19 #Pa… - FapontiFranco : @Storace Certamente nessuna correlazione, ma mentre si annacqua e non procede la riforma della giustizia, non sono… -