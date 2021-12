Introdotto regime di P.Iva per le associazioni di volontariato, Forum Terzo Settore: “Colpita la solidarietà” (Di sabato 18 dicembre 2021) Il Decreto fiscale approvato alla Camera il 16 dicembre 2021 coinvolge anche le associazioni di volontariato nel riassesto finanziario generale “Molti esponenti politici di tutti gli schieramenti hanno assicurato il loro impegno per far ritirare questa norma irragionevolmente vessatoria. Ci auguriamo che alle parole seguano i fatti: esiste la possibilità di riparare a questo errore L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 18 dicembre 2021) Il Decreto fiscale approvato alla Camera il 16 dicembre 2021 coinvolge anche ledinel riassesto finanziario generale “Molti esponenti politici di tutti gli schieramenti hanno assicurato il loro impegno per far ritirare questa norma irragionevolmente vessatoria. Ci auguriamo che alle parole seguano i fatti: esiste la possibilità di riparare a questo errore L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

CryAntonino : Decreto Fiscale. Forum 'introdotto l’obbligo del regime Iva per tutte le associazioni. Colpita la solidarietà' - giornaleprociv : #Terzosettore, introdotto obbligo di regime Iva per le associazioni ?? - EnsOnlus : RT @rbonacina: Introdotto l’obbligo del regime Iva per tutte le associazioni: «colpita la solidarietà» - GrSociale : GRS #ECONOMIA ?? Colpo alla solidarietà: introdotto il regime Iva per il non profit (?? Ascoltiamo Chiara Tommasini,… - TommyBrain : Mori:Il greenpass: “il regime ha introdotto la pena di morte per i dissidenti” -