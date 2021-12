“Green pass anche agli alunni”: la proposta dei sindaci di centrosinistra per evitare la dad. No dei presidi: “Lede il diritto allo studio” (Di sabato 18 dicembre 2021) Green pass per tutti a scuola, dagli alunni delle elementari fino agli studenti delle superiori. E’ la proposta avanzata da un centinaio di sindaci su iniziativa di Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro e presidente di Ali, l’associazione dei sindaci di centrosinistra e civici. La proposta è stata sottoscritta tra gli altri da Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, Giuseppe Sala (Milano), Gaetano Manfredi (Napoli), Dario Nardella (Firenze), Matteo Lepore (Bologna), Stefano Lo Russo (Torino), Leoluca Orlando (Palermo). La lettera-appello è stata inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi e ai ministri Roberto Speranza e Patrizio Bianchi. La proposta viene descritta “ulteriore misura restrittiva per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021)per tutti a scuola, ddelle elementari finostudenti delle superiori. E’ laavanzata da un centinaio disu iniziativa di Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro e presidente di Ali, l’associazione deidie civici. Laè stata sottoscritta tra gli altri da Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, Giuseppe Sala (Milano), Gaetano Manfredi (Napoli), Dario Nardella (Firenze), Matteo Lepore (Bologna), Stefano Lo Russo (Torino), Leoluca Orlando (Palermo). La lettera-appello è stata inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi e ai ministri Roberto Speranza e Patrizio Bianchi. Laviene descritta “ulteriore misura restrittiva per ...

