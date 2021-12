(Di sabato 18 dicembre 2021) Fiumicino – In queste ore, idella Compagnia di Ostia hanno arrestato un 44enne romano, già noto alle forze dell’ordine. Nel corso di un servizio di controllo, idella Stazione dihanno fermato l’uomo a bordo di un’autovettura, che ha da subito manifestato un forte nervosismo evidenziando uno stato psicofisico notevolmente alterato. Sceso dal veicolo, infatti, l’uomo ha improvvisamente aggredito i militari che, al fine di vincerne la resistenza, hanno dovuto ricorrere al dispositivooleo-resinico in dotazione, riuscendo così ad immobilizzarlo. Ihanno poi deciso di perquisire l’abitazione del fermato, nel comune di Fiumicino, rinvenendo 30 grammi di, sostanza da taglio, tutto l’occorrente per la pesa ed il confezionamento in ...

Advertising

ilfaroonline : Fregene, sotto effetto di cocaina aggredisce i carabinieri: bloccato con lo spray urticante - CorriereCitta : Fregene, guida sotto l’effetto di droghe e aggredisce i Carabinieri: arrestato 44enne - Dariowar2 : @johnnypalomba Voglio rifugiarmi sotto l'ombrellone a Terracina Voglio 30 gradi, la stabilità Live in Ostia, live i… -

Ultime Notizie dalla rete : Fregene sotto

Il Faro online

L'arresto Nel corso di un servizio di controllo, i Carabinieri della Stazione dihanno fermato l'uomo a bordo di un'autovettura, che ha da subito manifestato un forte nervosismo evidenziando ...E' nata a Finale Ligure, in provincia di Savona, il 1 luglio 1973,il segno zodiacale del ... Il matrimonio è stato celebrato sulla spiaggia divicino Roma. La Bruzzone non ha figli . In ...In manette un 44enne romano: in casa trovato tutto l'occorrente per la pesa ed il confezionamento in dosi della droga ...Un 44enne romano già noto alle forze dell’ordine è stato tratto in arresto dai Carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico uffic ...