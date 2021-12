Capodanno elegante? Niente di meglio di un abito extra long (Di sabato 18 dicembre 2021) È in arrivo quel momento dell’anno in cui l’abito lungo diventa protagonista assoluto. Cioè quello delle feste di Natale e di Capodanno più eleganti. Occasioni speciali per indossare qualcosa di altrettanto importante. Che permetta di sentirsi, anche solo per una sera, una principessa o una diva sul red carpet. Il 2021 non fa eccezione. La voglia di festeggiare insieme a colleghi, amici e parenti è più forte che mai. Così come la voglia di lasciarsi il più presto alle spalle la pandemia. Un abito lungo da sera diventa il simbolo di questo desiderio di rinascita e di spensieratezza. Per chi ha in programma un party super posh, è quindi arrivata l’ora di iniziare la ricerca del vestito perfetto. Argento e oro declinati in una profusione di paillette: super scintillanti gli abiti lunghi di Michael Kors Collection e Alberta Ferretti ... Leggi su amica (Di sabato 18 dicembre 2021) È in arrivo quel momento dell’anno in cui l’lungo diventa protagonista assoluto. Cioè quello delle feste di Natale e dipiù eleganti. Occasioni speciali per indossare qualcosa di altrettanto importante. Che permetta di sentirsi, anche solo per una sera, una principessa o una diva sul red carpet. Il 2021 non fa eccezione. La voglia di festeggiare insieme a colleghi, amici e parenti è più forte che mai. Così come la voglia di lasciarsi il più presto alle spalle la pandemia. Unlungo da sera diventa il simbolo di questo desiderio di rinascita e di spensieratezza. Per chi ha in programma un party super posh, è quindi arrivata l’ora di iniziare la ricerca del vestito perfetto. Argento e oro declinati in una profusione di paillette: super scintillanti gli abiti lunghi di Michael Kors Collection e Alberta Ferretti ...

