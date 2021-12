(Di sabato 18 dicembre 2021) Continua il momento negativo delche in, nella diciassettesima giornata di, cade contro ilper 2-0. Costretti a perdere Forsberg dopo pochi minuti, la squadra dipassa in svantaggio al 57? su gol di Serra e subisce il 2-0 definitivo Okugawa al 75?, pochi minuti dopo il rosso diretto di Klos. Ma ilnon sfrutta la superiorità numerisce e si scioglie, senza riuscire a rimontare nel finale.l’Eintracht a cui basta una rete di Lindstrom al 35? per sbrigare la pratica Mainz. Terza vittoria consecutiva e quinto posto per gli uomini di Glasner. Successo di misura anche per l’Union Berlin che si impone 1-0 sul Bochum con il gol di Kruse dopo 16?. Pareggio a reti inviolate tra Furth e ...

Le formazioni ufficiali di Hertha Berlino - Borussia Dortmund , valida per la 17esima giornata della/2022 . Dopo la pesante sconfitta contro il Mainz, i padroni di casa cercano punti pesanti per tenere a distanza la zona playout. Certo, agli uomini di Korkut servirà un'impresa contro ... Ultima giornata di andata di Bundesliga e non mancano di certo le sorprese. Dopo il successo nell'anticipo della capolista Bayern con il Wolfsburg arrivano tre punti pesanti in chiave Europa anche per ... Bundesliga 2021/2022, crollo Lipsia in casa: vince il Bielefeld per 2-0. Successo di misura per Union Berlin ed Eintracht ...