Beautiful | trama 18 dicembre 2021 | il silenzio di Thomas

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 18 dicembre 2021) Puntatadi oggi 18non dirà a Charlie di aver preso il manichino con le fattezze di Hope ed averlo portato a casa sua. Nel frattempo, lo stilista proverà a far ammettere ad Hope che non sopporti il fatto che Liam passi tanto tempo con Steffy. Infine, Paris e Zende sembreranno nutrire un interesse reciproco.non confessa di aver preso il manichino con le sembianze di Hope Il manichino «Hope» è misteriosamente scomparso da diverso tempo e così Charlie inizierà a cercarlo disperatamente in tutti gli uffici della Forrester Creations ed ovviamente chiederà a tutti coloro che incontrerà se sappiano qualcosa. Tra questi ci sarà anche, il quale, come rivelano le anticipazioniinerenti la puntata odierna, eviterà di dire la verità a questa ...