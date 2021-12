“Ancora non ha…”: la Roma sbeffeggia il calciatore dell’Atalanta (Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo la netta vittoria di Bergamo la Roma, attraverso i social, ha ‘preso in giro’ il centrocampista dell’Atalanta De Roon. Bella e per certi versi inaspettata vittoria della Roma allo stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia’ di Bergamo con gli uomini di Josè Mourinho che hanno surclassato e vinto con un netto 4 a 1 contro l’Atalanta. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo la netta vittoria di Bergamo la, attraverso i social, ha ‘preso in giro’ il centrocampistaDe Roon. Bella e per certi versi inaspettata vittoria dellaallo stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia’ di Bergamo con gli uomini di Josè Mourinho che hanno surclassato e vinto con un netto 4 a 1 contro l’Atalanta. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Ancora non Bologna - Juve 0 - 2: Morata e Cuadrado show, Allegri a - 5 dalla Champions I movimenti di Morata, ancora a segno in trasferta in campionato dopo Salerno e Venezia, danno ... Il Bologna non dorme, anzi, con De Ligt che si staglia sul piedistallo degli insostituibili: è ...

'Variante Omicron forse creata artificialmente'/ Chumakov 'Ha tre amminoacidi che...' Non è stata ancora fatta luce sull' origine del Covid , con la tesi della fuga dal laboratorio che non viene più esclusa, ma già si apre un nuovo caso e riguarda la variante Omicron . Il professor ...

Tutto quello che ancora non torna sulla morte di David Rossi ilGiornale.it Tragedia in strada, c’è un morto Tragedia in strada a Trodica. Un uomo è morto. Ancora non è chiara la dinamica della morte. In questi minuti sul posto Polizia, Vigili e 118 per chiarire quanto successo. (in aggiornamento) ...

Fiorentina, Barone: "Ci sono club che non pagano l'Irpef" Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha lanciato dure accuse al calcio italiano, mettendo nel mirino alcuni club: “Per tutti i tifosi il calcio va riformato, ma non solo in Italia, nel mo ...

