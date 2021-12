Uomini e Donne, anticipazioni 17 dicembre 2021: Gemma Galgani e Leonardo, ultime news (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo la scelta ‘inaspettata’ di Andrea Nicole, che è uscita mano nella mano dallo studio con Ciprian, e dopo aver visto il primo bacio del tronista Matteo Ranieri, oggi cosa succederà a Uomini e Donne durante l’ultima puntata settimanale? Verrà dato spazio ancora ai giovani o l’attenzione sarà focalizzata sul trono Over? View this post on Instagram A post shared by WittyTV (@wittytv) Uomini e Donne, anticipazioni 17 dicembre 2021: Gemma Galgani, ultime news Gemma Galgani, dopo essere risultata positiva al Covid e dopo aver fatto la quarantena, è finalmente tornata in studio e lì per lei ha trovato un nuovo corteggiatore, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo la scelta ‘inaspettata’ di Andrea Nicole, che è uscita mano nella mano dallo studio con Ciprian, e dopo aver visto il primo bacio del tronista Matteo Ranieri, oggi cosa succederà adurante l’ultima puntata settimanale? Verrà dato spazio ancora ai giovani o l’attenzione sarà focalizzata sul trono Over? View this post on Instagram A post shared by WittyTV (@wittytv)17, dopo essere risultata positiva al Covid e dopo aver fatto la quarantena, è finalmente tornata in studio e lì per lei ha trovato un nuovo corteggiatore, ...

Advertising

fanpage : Se l’Italia non fa più figli non è colpa di donne più emancipate, ma di uomini e di una società patriarcale che non… - robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - elenabonetti : Le politiche familiari sono efficaci se stabili nel tempo e attivano processi che accompagnano gli investimenti e i… - CorriereCitta : Uomini e Donne, anticipazioni 17 dicembre 2021: Gemma Galgani e Leonardo, ultime news #uominiedonne #17dicembre - ANivuro : RT @anto8301: Certi uomini ti spengono… Non serve avere i soldi… Le dovete far ridere le donne altrimenti se ne vanno… -