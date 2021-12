UFFICIALE – L’Inter ed Eriksen si dicono addio | contratto rescisso

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 17 dicembre 2021)trae ChristianDopo il malore accusato a giugno, ora Christianlasciae il calcio italiano. Il club nerazzurro ha infatti comunicato la rescissione delcon l’ormai ex numero 24. Questo il comunicato del club di Viale della Liberazione. “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale deldi Christian. Il Club e tutta la famiglia nerazzurra abbracciano il calciatore e gli augurano il meglio per il suo futuro”. “Anche se oggi le strade dele di Christian si separano, resterà un legame forte e indissolubile. I momenti più belli, i gol e le vittorie, l’abbraccio dei tifosi fuori da ...