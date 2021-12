Tris della Lazio all'Olimpico, Genoa ancora sconfitto (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nel primo anticipo del venerdì sera della 18ª giornata sorride la Lazio che rilancia le sue ambizioni europee vincendo 3 - 1 all'Olimpico con il Genoa. Apre Pedro nel primo tempo, chiudono Acerbi e ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nel primo anticipo del venerdì sera18ª giornata sorride lache rilancia le sue ambizioni europee vincendo 3 - 1 all'con il. Apre Pedro nel primo tempo, chiudono Acerbi e ...

