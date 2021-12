Salto con gli sci femminile: Marita Kramer non concede sconti nemmeno a Ramsau. Bene Lara Malsiner, dodicesima (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nuovo capitolo di Coppa del Mondo femminile, nuovo successo di Marita Kramer, stavolta in quel di Ramsau. Quinta vittoria in stagione, tredicesima in carriera per l’austriaca, che sembra davvero volersi avviare verso un’annata di livello straordinario. Sono 261 i punti che raccoglie tra le due serie, vincendo la prima (92 metri e 136.2), ma non la seconda (90 e 124.8) in virtù di un atterraggio imperfetto. La classifica rispecchia in pieno quella valevole per la Sfera di Cristallo, almeno in termini di podio: seconda la tedesca Katharina Althaus (256.9 punti, 88.5 metri e 128.5 nella prima serie, 90 e 128.4 nella seconda, in cui è la migliore), terza la slovena Ursa Bogataj (90 e 89 metri, 126.8 e 126.5 punti per un totale di 253.3). Giù dal terzetto di testa la giapponese Sara Takanashi (251.3 con 90.5 e 88 metri e ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nuovo capitolo di Coppa del Mondo, nuovo successo di, stavolta in quel di. Quinta vittoria in stagione, tredicesima in carriera per l’austriaca, che sembra davvero volersi avviare verso un’annata di livello straordinario. Sono 261 i punti che raccoglie tra le due serie, vincendo la prima (92 metri e 136.2), ma non la seconda (90 e 124.8) in virtù di un atterraggio imperfetto. La classifica rispecchia in pieno quella valevole per la Sfera di Cristallo, almeno in termini di podio: seconda la tedesca Katharina Althaus (256.9 punti, 88.5 metri e 128.5 nella prima serie, 90 e 128.4 nella seconda, in cui è la migliore), terza la slovena Ursa Bogataj (90 e 89 metri, 126.8 e 126.5 punti per un totale di 253.3). Giù dal terzetto di testa la giapponese Sara Takanashi (251.3 con 90.5 e 88 metri e ...

