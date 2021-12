Rogo nella baraccopoli pugliese | morti due fratellini di 4 e 2 anni

(Di venerdì 17 dicembre 2021) I bambini sono stati avvolti dalle fiamme mentre dormivanobaracca dei genitori in un campo nomadi di Stornara, nel foggiano

I due cadaveri sono stati ritrovati dai vigili del fuoco impegnati a domare ile sono in corso ... I genitori dei due fratellini - 21 anni lei, 33 lui - sono stati portaticaserma dei ...In base alle prime ipotesi circolanti sembra che alla base delvi sia forse un riscaldamento ... L'episodio si è verificatomattinata di oggi e sul posto si sono recati i vigili del fuoco che ...Il rogo, infatti, è divampato mentre i due bambini dormivano ... i genitori dei due piccoli – il padre di 33 anni e la madre di 21 – sono stati portati nella caserma dei carabinieri di Cerignola per ...Due fratellini, una bimba di 2 anni e un maschietto di 4, sono stati trovati senza vita all'interno di una baracca distrutta dalle fiamme ...