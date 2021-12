Posti letto Covid esauriti al Pronto soccorso: sono tutti no vax, c'è anche uno studente 18enne (Di venerdì 17 dicembre 2021) SENIGALLIA - Spazio esaurito per i positivi al Pronto soccorso , intasato dai no vax . Gli otto Posti messi a disposizione sono al completo e ieri tra i ricoverati c'era, per la prima volta, anche uno ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 17 dicembre 2021) SENIGALLIA - Spazio esaurito per i positivi al, intasato dai no vax . Gli ottomessi a disposizioneal completo e ieri tra i ricoverati c'era, per la prima volta,uno ...

