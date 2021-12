Oroscopo del Sud | edizione serale | grande positività per i segni di acqua

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ariete: Questo venerdì, 17 Dicembre, il tuo cielo è pieno di stelle che ti proteggono. Nonostante quel che si dice, questo venerdì è destinato a portarti pace e serenità. L'armonia, ad esempio, familiare che hai sarà ricco di soddisfazioni e di felicità. Prenditi anche del tempo per prenderti cura di te. Toro: Potresti cambiare totalmente il tuo stile di vita e questa decisione, improvvisa, anche se sarà rischiosa, ti porterà molta, molta fortuna. Questa notte andrai a dormire con un animo completamente rigenerato e ti sveglierai come nuovo/a. Gemelli: Oggi la Luna si trova nel tuo segno e ti consiglia di restare precisi, sopratutto con i budget da spendere per i regali natalizi, di controllare i risparmi per valutare nuovi investimenti. Per il resto, oggi l'amore sarà il vero protagonista della tua serata. Cancro: Questo fine settimana ti aspettano decisioni molto importanti, a ...

Intanto, milioni di Lettori ci chiedono: come sarà l'weekend? Lo abbiamo chiesto agli esperti e dedotto che l'weekend sarà semplicemente straordinario per questi 4 segni ...Non sentirti insicuropassatopartner e non lasciare che l'ego costituisca un motivo di ... Questo dice per te il tuo. Toro " Questo sabato di San Graziano sarà un grande giorno per te. ...