Open Arms, così la Lega inscena un processo parallelo sui social per dar ragione a Salvini (Di venerdì 17 dicembre 2021) Se si vuole sapere qualcosa su come sta andando il processo Open Arms a Salvini, è davvero complicato uscire dalla trappola che la Lega sta tessendo per inquinare l'informazione: da ore, infatti, gli ... Leggi su globalist (Di venerdì 17 dicembre 2021) Se si vuole sapere qualcosa su come sta andando il, è davvero complicato uscire dalla trappola che lasta tessendo per inquinare l'informazione: da ore, infatti, gli ...

Advertising

matteosalvinimi : Vi aggiorno da Palermo dopo l’udienza del processo Open Arms. - LegaSalvini : ++ DOMANI IL CAPITANO SARÀ A PALERMO PER IL PROCESSO SUL CASO OPEN ARMS ++ Siamo con te, Capitano! A testa alta, p… - fattoquotidiano : OPEN ARMS / IL PROCESSO A SALVINI Il testimone: 'Impossibile sbarcare in Spagna'. La difesa: 'La nave era in compl… - FerranteViola : RT @francesco088661: L'Amm. Liardo non solo ha smascherato la Ong a cui appartiene la Open Arms nell'udienza del Processo a #Salvini ma ha… - peppiniellopz : RT @francesco088661: L'Amm. Liardo non solo ha smascherato la Ong a cui appartiene la Open Arms nell'udienza del Processo a #Salvini ma ha… -