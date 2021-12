Meteo 17 dicembre: stop alle pioggia ma continua il freddo artico e vento (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Meteo un venerdì 17 dicembre senza piogge, ma continua l’influenza al Centro-Sud dell’aria gelida proveniente dalla Penisola Iberica. Questo sabato 17 dicembre il Meteo prevede un’assenza di piogge dovuta all’influenza dell’alta pressione, mentre continuano le nebbie e un’aria gelida che interesserà le regioni centro-meridionali. POTREBBE INTERESSARTI: Giovanna Fusetti ritrovata morta sui monti comaschi Immagine indicativa Meteo 17 dicembre 2021 (foto presa dal web) Dunque si prevede un clima prevalentemente stabile e una giornata soleggiata. La formazione di nebbie interesserà le aree pianeggianti le coste adriatiche. Mentre le aree al Centro-Sud saranno ancora interessate da forti venti e nuvolosità locale. Le temperature invece ... Leggi su ck12 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilun venerdì 17senza piogge, mal’influenza al Centro-Sud dell’aria gelida proveniente dalla Penisola Iberica. Questo sabato 17ilprevede un’assenza di piogge dovuta all’influenza dell’alta pressione, mentreno le nebbie e un’aria gelida che interesserà le regioni centro-meridionali. POTREBBE INTERESSARTI: Giovanna Fusetti ritrovata morta sui monti comaschi Immagine indicativa172021 (foto presa dal web) Dunque si prevede un clima prevalentemente stabile e una giornata soleggiata. La formazione di nebbie interesserà le aree pianeggianti le coste adriatiche. Mentre le aree al Centro-Sud saranno ancora interessate da forti venti e nuvolosità locale. Le temperature invece ...

