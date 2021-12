Lazio Genoa 0-0 LIVE: il primo squillo è di Pedro, attento Sirigu (Di venerdì 17 dicembre 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Lazio e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico, Lazio e Genoa si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Genoa 0-0 MOVIOLA 1? Ha preso il via il match 7? primo squillo di Pedro, Sirigu smanaccia in angolo Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Lazio Genoa 0-0: risultato e tabellino Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Zaccagni, Pedro, Felipe ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Ha preso il via il match 7?dismanaccia in angolo Migliore in campo: al termine deltempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Zaccagni,, Felipe ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - LazioNews_24 : #Marcolin dice la sua su #FelipeAnderson - Pazzotiodioo : Scena surreale in Lazio-Genoa: un tifoso laziale ha scureggiato in Tevere provocando l'ilarità generale in tribuna stampa - calciomercatoit : ??#Lazio - quel feeling mai sbocciato tra #Sarri e #LuisAlberto: lo spagnolo in panchina contro il #Genoa ?? Le big d… - gilnar76 : Risultati e classifica Serie A LIVE: in campo Lazio e Genoa #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -