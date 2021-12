(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Fiorenzohatoal suo – ora ex – avvocato. “Ha ritenuto di dover affidare ad altro legale la sua difesa. Le motivazioni dovrebbe chiederle a lui”. Questo il commento, a caldo, diè ritenuta la figura centrale dell’giudiziaria relativa alle cooperative sociali.ha seguitosin dalla primissima ora, quella dell’arresto. In sua presenza,è stato interrogato per decine di ore. Buona parte di quei verbali è ancora secretata.è avvocato molto impegnato politicamente. Candidato alla carica di ...

Advertising

anteprima24 : ** #Inchiesta-##Salerno: Zoccola revoca l'incarico a Michele #Sarno ** - tvoggi : PROTESTA LAVORATORI COOPERATIVE SOCIALI, COMUNE: “BANDO ENTRO LA PROSSIMA SETTIMANA” La decisione di comunicare uff… - AgenPolitica : SALERNO. REVOCATI APPALTI ALLE COOP COINVOLTE NELL’INCHIESTA E SEGNALAZIONE ALL’ANAC - salerno_vince : RT @davide_vecchi: Oggi, dopo otto anni, sappiamo che il pm di Siena, Antonino Nastasi, la sera del 6 marzo ha risposto al cellulare di Dav… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta Salerno

Cronache Salerno

Non ancora noti i motivi, per la scelta dell'imprenditore indagato, al centro dell'della Procura di. E neppure giungono indicazioni sul nome del nuovo legale.Tali sono! Man mano che si spengono le luci della clamorosa, ridicolmente definita 'Sistema' sopraggiunge il deserto, l'aridità sociale, il distanziometro che caratterizza la fine ...A Salerno la manifestazione solidale “ A Natale ti regalo un sorriso” con l’artista e scrittore Angelo Iannelli e friends ...StampaColpo di scena nell’indagine sugli appalti alle cooperative. Vittorio Zoccola – come riporta “Il Quotidiano del Sud” oggi in edicola – avrebbe revocato il mandato a Michele Sarno, suo storico di ...