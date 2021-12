Il Paradiso delle Signore, trama 17 dicembre: una dolorosa scelta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Anna Imbriani sarà la protagonista dell'episodio de Il Paradiso delle Signore di oggi, venerdì 17 dicembre, come racconta la trama della soap opera di Rai 1. La giovane, infatti, si troverà di fronte ad un bivio e prenderà una sofferta decisione che riguarderà il suo legame con Salvatore. Intanto, per Gemma arriverà una graditissima ed inaspettata sorpresa. La giovane Venere, infatti, troverà qualcosa di inatteso nel suo armadietto che le farà di colpo rivivere dei momenti indelebili legati al suo passato e le ricorderà il suo papà. Dal canto suo, Flora sarà pronta a lasciare il grande magazzino milanese e sarà in procinto di mettersi in viaggio alla volta delle sue vacanze di Natale. La stilista si congederà dalle Veneri in modo insolito e lascerà ad ognuna di loro un piccolo ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Anna Imbriani sarà la protagonista dell'episodio de Ildi oggi, venerdì 17, come racconta ladella soap opera di Rai 1. La giovane, infatti, si troverà di fronte ad un bivio e prenderà una sofferta decisione che riguarderà il suo legame con Salvatore. Intanto, per Gemma arriverà una graditissima ed inaspettata sorpresa. La giovane Venere, infatti, troverà qualcosa di inatteso nel suo armadietto che le farà di colpo rivivere dei momenti indelebili legati al suo passato e le ricorderà il suo papà. Dal canto suo, Flora sarà pronta a lasciare il grande magazzino milanese e sarà in procinto di mettersi in viaggio alla voltasue vacanze di Natale. La stilista si congederà dalle Veneri in modo insolito e lascerà ad ognuna di loro un piccolo ...

Advertising

ElodiediSgatto : Oh, sono nel paradiso delle palline da liberare…! Farò del mio meglio per portare a termine la missione! - caotica1989 : RT @io_sononessuno: Il riscaldamento a pavimento acceso a novembre e spento direttamente ad aprile, se non è il paradiso, credo sia una del… - io_sononessuno : Il riscaldamento a pavimento acceso a novembre e spento direttamente ad aprile, se non è il paradiso, credo sia una… - ParliamoDiNews : Il Paradiso Delle Signore, notizia choc: Agnese è pronta ad andarsene. Le indiscrezioni - - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore anticipazioni al 24 dicembre: arriva il Natale - #Paradiso #delle #Signore -