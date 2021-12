Grande Fratello Vip, il dramma di Soleil Sorge: l’ex fidanzato è morto di overdose (Di venerdì 17 dicembre 2021) Modella, influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e, a detta sua, anche giornalista. Soleil Sorge, californiana di nascita, ha saputo fin da subito far parlare di sè: prima la storia con l'ex tronista Luca Onestini, poi quella con il modello Marco Cartasegna e infine il legame con Jeremias Rodriguez, Fratello di Belen e Cecilia. In più, lo scorso anno la 27enne ha pubblicato su Instagram una foto del suo primo amore: "Si chiamava Kevin, ora è in paradiso". Adesso Soleil è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2021 e, grazie ad Alfonso Signorini e agli altri concorrenti, potrebbe tornare ad affrontare il suo passato, a cominciare dall'ex flirt Gianmaria Antinolfi, con cui nelle prime settimane di reality ha avuto diverse discussioni, fino ad arrivare ad un chiarimento ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 17 dicembre 2021) Modella, influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e, a detta sua, anche giornalista., californiana di nascita, ha saputo fin da subito far parlare di sè: prima la storia con l'ex tronista Luca Onestini, poi quella con il modello Marco Cartasegna e infine il legame con Jeremias Rodriguez,di Belen e Cecilia. In più, lo scorso anno la 27enne ha pubblicato su Instagram una foto del suo primo amore: "Si chiamava Kevin, ora è in paradiso". Adessoè entrata nella casa delVip 2021 e, grazie ad Alfonso Signorini e agli altri concorrenti, potrebbe tornare ad affrontare il suo passato, a cominciare dall'ex flirt Gianmaria Antinolfi, con cui nelle prime settimane di reality ha avuto diverse discussioni, fino ad arrivare ad un chiarimento ...

