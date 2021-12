Dell presenta Concept Luna, il notebook green e riparabile che ama l’ambiente – VIDEO (Di venerdì 17 dicembre 2021) green le automobili, in primis. green le moto. green qualsiasi dispositivo in un mondo costretto all’ecosostenibilità. green anche il notebook di Dell, multinazionale texana, tra le più importanti al mondo nella produzione di personal computer e di sistemi informatici. Prodotti e servizi correlati. notebook Dell, ecco Concept Luna – Adobe StockConcept Luna, si chiama così il portatile di Dell. Smontabile, facile da riparare, soprattutto ecosostenibile, grazie a un design che può accelerare il riutilizzo di prodotti e materiali, riducendo sprechi ed emissioni per il futuro. Il VIDEO di presentazione, postato sul ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021)le automobili, in primis.le moto.qualsiasi dispositivo in un mondo costretto all’ecosostenibilità.anche ildi, multinazionale texana, tra le più importanti al mondo nella produzione di personal computer e di sistemi informatici. Prodotti e servizi correlati., ecco– Adobe Stock, si chiama così il portatile di. Smontabile, facile da riparare, soprattutto ecosostenibile, grazie a un design che può accelerare il riutilizzo di prodotti e materiali, riducendo sprechi ed emissioni per il futuro. Ildizione, postato sul ...

