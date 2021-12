Calano sotto i 6 milioni gli italiani non vaccinati, il report di Figliuolo: le fasce 12-19 e 40-49 anni tra le più scoperte (Di sabato 18 dicembre 2021) Crescono le somministrazioni di prime dosi dei vaccini anti-Covid. Secondo il report della settimana scorsa, gli italiani over 12 che non avevano ricevuto neppure una dose di vaccino erano 6.103.160: ora sono circa 5,8 milioni. Sono dunque circa 200 mila le persone che nell’ultima settimana hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Complessivamente negli ultimi sette giorni sono state effettuate 3,6 milioni vaccinazioni, tra prime, seconde e terze dosi. In vista delle festività natalizie il Commissario Francesco Paolo Figliuolo ha osservato: «È un momento di compere e assembramenti, ma dobbiamo continuare a essere responsabili. Gli italiani – ha aggiunto – stanno facendo lezione al mondo: i successi che vediamo, di cui anche la stampa internazionale ci dà atto, sono merito della grande ... Leggi su open.online (Di sabato 18 dicembre 2021) Crescono le somministrazioni di prime dosi dei vaccini anti-Covid. Secondo ildella settimana scorsa, gliover 12 che non avevano ricevuto neppure una dose di vaccino erano 6.103.160: ora sono circa 5,8. Sono dunque circa 200 mila le persone che nell’ultima settimana hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Complessivamente negli ultimi sette giorni sono state effettuate 3,6vaccinazioni, tra prime, seconde e terze dosi. In vista delle festività natalizie il Commissario Francesco Paoloha osservato: «È un momento di compere e assembramenti, ma dobbiamo continuare a essere responsabili. Gli– ha aggiunto – stanno facendo lezione al mondo: i successi che vediamo, di cui anche la stampa internazionale ci dà atto, sono merito della grande ...

