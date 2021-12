Bake Off 2021 | chi vincerà?

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Lola, Peperita, Daniela e Roberto Questa sera su Real Time sarà proclamato il nono miglior pasticcere amatoriale d’Italia: la finalissima diOff, condotta da Benedetta Parodi a partire dalle 21.20, vedrà come sempre in campo i tre giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara, impegnati a scegliere il vincitore tra Daniela, Roberto, Lola e Peperita. Per la prima volta la finalissima si aprirà con un duello, che vedrà coinvolte queste ultime due, le peggiori della semifinale; una volta terminata la sfida, avrà inizio l’ultimo atto. Ma chi merita di trionfare tra i concorrenti rimasti in gara? All’inizio di questo percorso lungo sedici puntate, non avremmo affatto immaginato questo quartetto in finale: c’erano concorrenti molto più convincenti e a primo sguardo preparati che, tuttavia, hanno perso smalto lungo la gara e commesso ...