Alessandro il primo vaccinato ha sette anni: 'La scuola da casa non la voglio più fare, sono contento' (Di venerdì 17 dicembre 2021) FERMO - Ha sette anni il primo bambino vaccinato nel Fermano. Si chiama Alessandro ed è di Porto San Giorgio. Accompagnato da mamma e papà, alle 16.30 di ieri, è entrato in una stanza del Dipartimento ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 17 dicembre 2021) FERMO - Hailbambinonel Fermano. Si chiamaed è di Porto San Giorgio. Accompagnato da mamma e papà, alle 16.30 di ieri, è entrato in una stanza del Dipartimento ...

Advertising

CosenzApp : Alessandro è il primo bimbo vaccinato a Cosenza. I genitori “ci tenevamo” - riccardi_elisa : @GassmanGassmann @RaiUno Ciao Alessandro...io non sono riuscita a vederlo dall'inizio, ma non è un problema perché… - MttCastelli : Il primo gol di Alessandro Bastoni è un frutto maturo. Sale costantemente in costruzione e occupa l'area sui piazza… - Alessandro_Ill : @gianluspin No no, ho visto il primo, ho messo solo ora ?? - gianluspin : @Alessandro_Ill Hai visto il primo gol?? Cioè pensavo avesse segnato ancora ???? -