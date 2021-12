Adriana Volpe risponde per le rime a Magalli: “Sei stato condannato e dovrai pagare” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Non è tardata ad arrivare, dopo il velenoso commento di Giancarlo Magalli sui social, anche la risposta di Adriana Volpe, dopo la condanna del conduttore arrivata dal tribunale di Milano. Pochi minuti fa l’opinionista del Grande Fratello ha scritto sui social: “”Caro Magalli, ieri il tribunale di Milano ti ha condannato per il reato di diffamazione aggravata. All’uscita invece di chiedermi scusa sei corso fuori a scrivere un post su Facebook tentando di distorcere e sminuire questa sentenza che invece ha una portata e peso straordinari.“ Le parole di Magalli non sono affatto piaciute ad Adriana che ha continuato: “Hai scritto cose false e come sempre screditanti. I giornali leggendo il tuo post hanno subito riportato titoli come “Magalli deve ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 17 dicembre 2021) Non è tardata ad arrivare, dopo il velenoso commento di Giancarlosui social, anche la risposta di, dopo la condanna del conduttore arrivata dal tribunale di Milano. Pochi minuti fa l’opinionista del Grande Fratello ha scritto sui social: “”Caro, ieri il tribunale di Milano ti haper il reato di diffamazione aggravata. All’uscita invece di chiedermi scusa sei corso fuori a scrivere un post su Facebook tentando di distorcere e sminuire questa sentenza che invece ha una portata e peso straordinari.“ Le parole dinon sono affatto piaciute adche ha continuato: “Hai scritto cose false e come sempre screditanti. I giornali leggendo il tuo post hanno subito riportato titoli come “deve ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Giancarlo Magalli condannato, dovrà risarcire Adriana Volpe. Il conduttore ritenuto responsabile di diffamazione ag… - Corriere : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione aggravata: dovrà risarcire Adriana Volpe - SkyTG24 : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione: dovrà risarcire Adriana Volpe - anikeatable : RT @Agenzia_Ansa: Giancarlo Magalli condannato, dovrà risarcire Adriana Volpe. Il conduttore ritenuto responsabile di diffamazione aggravat… - muntzer_thomas : RT @Corriere: Giancarlo Magalli condannato per diffamazione aggravata: dovrà risarcire Adriana Volpe -