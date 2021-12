Soleil Sorge sta male nella notte al GF Vip 6 Poi piange con Biagio D’Anelli

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 dicembre 2021), anche a distanza di giorni l’uscita di scena di Alex Belli dal GF Vip 6 è l’argomento più caldo in Casa. E ovviamente anche fuori, dove non mancano paparazzate e segnalazioni sull’attore e la moglie Delia Duran, che è entrata per l’ultima voltaCasa lunedì sera e poco dopo, in diretta, l’ha lasciata insieme al concorrente. E a quanto pare, dopo il reality show stanno ancora insieme. Ma i vipponi questo non lo sanno e c’è chi, come Manila Nazzaro, che Alex Belli è convinto che tornerà presto a Cinecittà. L’ex Miss Italia l’ha detto mentre si trovava in cucina cone Jessica e Selassié. “Penso una cosa, un’ipotesi che potrebbe diventare realtà. Diciamo che se Delia non lo perdona lui tornerà qua dentro fidatevi”., ...