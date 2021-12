Manolas-Olympiacos | è fatta | firmerà un triennale

(Di giovedì 16 dicembre 2021), oggi ci sarà l’annuncio. Kostassaluta Napoli per ritornare in patria, direzione. Il difensore azzurro ha già svolto le visite mediche con … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Kostasvuole solo ed unicamente l'. Vuole tornare in Grecia, ad Atene: stare vicino alla famiglia ed ai suoi affari. Il club greco è disposto ad offrigli, secondo quanto appreso da ......ai motivi "personali" riferiti dal Napoli ci sarebbe infatti la volontà del centrale greco di seguire in prima persona la trattativa e chiudere anche nei dettagli l'accordo con l',...Serve trovare l'intesa definitiva, ma ormai è a un passo dal ritorno È praticamente tutto fatto per il ritorno nel campionato greco di Kostas Manolas, che lascerà il Napoli e andrà all'Olympiacos. Il ...Kostas Manolas sempre più lontano dal Napoli. Da quando si è trasferito al Napoli, Kostas Manolas non è quasi mai riuscito a fornire le prestazioni solide che avevano fatto innamorare i tifosi della R ...