Il pronostico di Manila Nazzaro | “Alex Belli tornerà nella casa”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 16 dicembre 2021) In questa edizione del Grande Fratello VIP sono tutti un po’ sensitivi e ieri ancheha voluto fare le sue di previsioni su quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane. Come saprete la conduttrice, sta per lasciare ladel Grande Fratello VIP 6 ( a meno che non ci saranno sorprese dell’ultima ora). Prima di andare via quindi ha voluto provare a pensare a quello che succederà, parlando con le altre vippone soprattutto disembra non avere dubbi sul fatto che l’attore, potrebbe in qualche modo rientraredel Grande Fratello VIP 6. E’ convinta infatti, che se Delia non lo dovesse perdonare, ilpotrebbe anche far ritorno nel gioco. Teoricamente difficile, visto che ...