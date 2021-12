Francesco Bagnaia prossimo campione in MotoGP? L’incoronazione di Pecco (Di giovedì 16 dicembre 2021) Francesco Bagnaia, pilota Ducati che nel Motomondiale archiviato poche settimane ha conteso il titolo a Fabio Quartararo su Yahama, può vincere il titolo nel 2022 riportando il team di Borgo Panigale sul tetto del mondo della classe regina nella classifica piloti. Firmato, Gigi Dall’Igna. Il centauro italiano riuscirà davvero a dar seguito a questa importante investitura? Dall’Igna: “Francesco Bagnaia può vincere il Mondiale…” Gigi Dall’Igna, Direttore Generale del team Ducati, ha parlato della stagione appena passata e delle possibilità di Francesco Bagnaia di vincere il titolo piloti nel 2022. Ecco cosa ha detto a Sky Sport: “Siamo soddisfatti, abbiamo fatto tante belle cose. La fine della stagione a Valencia, con i tre piloti in parata alla bandiera a scacchi è stata una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021), pilota Ducati che nel Motomondiale archiviato poche settimane ha conteso il titolo a Fabio Quartararo su Yahama, può vincere il titolo nel 2022 riportando il team di Borgo Panigale sul tetto del mondo della classe regina nella classifica piloti. Firmato, Gigi Dall’Igna. Il centauro italiano riuscirà davvero a dar seguito a questa importante investitura? Dall’Igna: “può vincere il Mondiale…” Gigi Dall’Igna, Direttore Generale del team Ducati, ha parlato della stagione appena passata e delle possibilità didi vincere il titolo piloti nel 2022. Ecco cosa ha detto a Sky Sport: “Siamo soddisfatti, abbiamo fatto tante belle cose. La fine della stagione a Valencia, con i tre piloti in parata alla bandiera a scacchi è stata una ...

