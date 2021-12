CorSport: Manolas in Grecia per trattare di persona con l’Olympiacos, tornerà dopo le feste (Di giovedì 16 dicembre 2021) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, l’avventura di Kostas Manolas nel Napoli può dirsi conclusa. Il difensore è partito per la Grecia e sembra non farà ritorno in città fino a dopo le vacanze estive, in accordo con il Napoli. Dietro la sua partenza la volontà di seguire da vicino la trattativa con l’Olympiacos. “La società ha fornito una versione ufficiale: viaggio autorizzato per motivi familiari. Però molto lungo: il permesso è esteso fino a dopo le vacanze natalizie – a data da destinarsi – e ciò significa che non sarà a disposizione con il Milan e con lo Spezia e probabilmente la sua esperienza napoletana può anche ritenersi conclusa così. Kostas, insomma, è volato in Grecia per seguire di persona la trattativa con l’Olympiacos: restano ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 dicembre 2021) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, l’avventura di Kostasnel Napoli può dirsi conclusa. Il difensore è partito per lae sembra non farà ritorno in città fino ale vacanze estive, in accordo con il Napoli. Dietro la sua partenza la volontà di seguire da vicino la trattativa con. “La società ha fornito una versione ufficiale: viaggio autorizzato per motivi familiari. Però molto lungo: il permesso è esteso fino ale vacanze natalizie – a data da destinarsi – e ciò significa che non sarà a disposizione con il Milan e con lo Spezia e probabilmente la sua esperienza napoletana può anche ritenersi conclusa così. Kostas, insomma, è volato inper seguire dila trattativa con: restano ...

