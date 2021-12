ANSA - IL - PUNTO COVID | Fvg | via a dosi bimbi Omicron assente

Advertising

ladyonorato : Fare carta straccia della Costituzione: il primo punto dell’agenda del governo #Draghi, sempre realizzato con succe… - Agenzia_Ansa : Funziona nei topi il vaccino anti Covid-19 in forma di spray nasale messo a punto nella ricerca condotta dall'Unive… - Agenzia_Ansa : Nuova torre della Sagrada Familia a Barcellona, permette adesso alla Basilica di toccare i 138 metri di altezza nel… - AnsaBasilicata : >ANSA-IL-PUNTO/Covid: in Basilicata vaccini ai bambini dal 19/12. Aumentano i casi, ma pressione ospedaliera sotto… - enniokf : @Agenzia_Ansa Dal loro punto di vista -

Ultime Notizie dalla rete : ANSA PUNTO

ANSA Nuova Europa

... è imperativo lavorare per applicazioni che abbiano ben chiaro che è la persona - con i suoi inalienabili diritti e le imprescindibili tutele di essi - a essere ildi riferimento centrale. Non ...E' cominciata oggi anche in Fvg la campagna vaccinale per i bambini della fascia 5 - 11 anni. Su una platea complessiva di 68mila piccoli, all'apertura delle agende, il 14 dicembre scorso, si erano ...(di Francesco De Filippo) (ANSA) - TRIESTE, 16 DIC - E' cominciata oggi anche in Fvg la campagna vaccinale per i bambini della fascia 5-11 anni. Su una platea complessiva di 68mila piccoli, all'apertu ...TRIESTE, 16 DIC - E' cominciata oggi anche in Fvg la campagna vaccinale per i bambini della fascia 5-11 anni. Su una platea complessiva di 68mila piccoli, all'apertura delle agende, il 14 dicembre sco ...