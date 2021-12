Tudor oltre la sconfitta: «Buone risposte da chi ha giocato meno» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Penso che la mia squadra abbia giocato un buon primo tempo, meritavamo di andare in vantaggio. Abbiamo comunque reagito bene alla rete subìta, e in ogni caso credo che se il risultato dopo i primi 45? fosse stato 2-0 per noi non ci sarebbe stato nulla da ridire. Il momentaneo 1-4 non raccontava la gara in modo corretto: non ho visto tutta questa differenza in campo, anzi credo che le due squadre si siano equivalse. È un peccato perché c’era voglia di passare il turno, soprattutto da parte di chi sinora ha giocato meno, ma sono comunque soddisfatto della prestazione dei ragazzi, in particolare di quella di Hongla, che è potuto tornare ad allenarsi da pochi giorni”. Lo ha detto il tecnico dell’Hellas Verona Igor Tudor dopo la sconfitta in Coppa Italia in casa contro l’Empoli (3-4). “Da domani inizieremo ... Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Penso che la mia squadra abbiaun buon primo tempo, meritavamo di andare in vantaggio. Abbiamo comunque reagito bene alla rete subìta, e in ogni caso credo che se il risultato dopo i primi 45? fosse stato 2-0 per noi non ci sarebbe stato nulla da ridire. Il momentaneo 1-4 non raccontava la gara in modo corretto: non ho visto tutta questa differenza in campo, anzi credo che le due squadre si siano equivalse. È un peccato perché c’era voglia di passare il turno, soprattutto da parte di chi sinora ha, ma sono comunque soddisfatto della prestazione dei ragazzi, in particolare di quella di Hongla, che è potuto tornare ad allenarsi da pochi giorni”. Lo ha detto il tecnico dell’Hellas Verona Igordopo lain Coppa Italia in casa contro l’Empoli (3-4). “Da domani inizieremo ...

