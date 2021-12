Sequestro da oltre 600mila euro a sigle lombarde della Cisl: “Truffa ai danni dell’Inps” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un Sequestro preventivo da oltre 600mila euro a carico di “alcune sigle sindacali” lombarde della Cisl. La misura è stata eseguita oggi dal nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, sulla scorta di un’indagine del pm Paolo Storari per Truffa ai danni dell’Inps. L’accusa è “l’indebita fruizione di ‘aspettativa sindacale non retribuita’”. Dalle indagini è emerso che “numerosi sindacalisti, pur lavorando in via esclusiva presso le associazioni sindacali, sarebbero stati formalmente assunti da società compiacenti senza avervi mai lavorato” e ciò solo per permettere “ai sindacati di appartenenza di fruire dello sgravio contributivo“. L'articolo proviene da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Unpreventivo daa carico di “alcunesindacali”. La misura è stata eseguita oggi dal nucleo di polizia economico finanziariaGuardia di Finanza di Milano, sulla scorta di un’indagine del pm Paolo Storari perai. L’accusa è “l’indebita fruizione di ‘aspettativa sindacale non retribuita’”. Dalle indagini è emerso che “numerosi sindacalisti, pur lavorando in via esclusiva presso le associazioni sindacali, sarebbero stati formalmente assunti da società compiacenti senza avervi mai lavorato” e ciò solo per permettere “ai sindacati di appartenenza di fruire dello sgravio contributivo“. L'articolo proviene da ...

