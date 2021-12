Scuola: Giannelli (presidi), 'situazione sotto controllo, qualche assenza in più per malattia' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "L'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per il personale della Scuola non sembra avere causato particolari problemi. La situazione, escluso qualche fisiologico caso particolare, sembra essere sotto controllo e la Super App messa ieri a disposizione delle scuole sta funzionando. Per condizioni peculiari, come esenzioni dall'obbligo o chi ha contratto la malattia, si è proceduto con la normale applicazione”. Lo dice alll'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli. “In attesa della pubblicazione di dati ufficiali - prosegue - possiamo dire che, pur con qualche problema prontamente risolto e con qualche caso in più di assenza per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "L'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per il personale dellanon sembra avere causato particolari problemi. La, esclusofisiologico caso particolare, sembra esseree la Super App messa ieri a disposizione delle scuole sta funzionando. Per condizioni peculiari, come esenzioni dall'obbligo o chi ha contratto la, si è proceduto con la normale applicazione”. Lo dice alll'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionaleAntonello. “In attesa della pubblicazione di dati ufficiali - prosegue - possiamo dire che, pur conproblema prontamente risolto e concaso in più diper ...

Advertising

TV7Benevento : Scuola: Giannelli (presidi), 'situazione sotto controllo, qualche assenza in più per malattia'... - Simperveritas : @anpcommunity @anto_giannelli Una scuola che si schiera a favore delle discriminazioni, delle intolleranze e dei ri… - PatriziaGranato : RT @TecnicaScuola: Chiusura scuole anticipata, Giannelli (Anp): “Troppi giorni di scuola già persi” -- - Rott_Weilerin : @FranceskoNew @MilaSpicola @FLCCGIL @cislscuola @uilscuolanazio1 @Snalsnet @GildaInsegnanti @Confsalnet… - FranceskoNew : @Rott_Weilerin @MilaSpicola sindacati non pervenuti? ?? @FLCCGIL @cislscuola @uilscuolanazio1 @Snalsnet… -