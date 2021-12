Plastica: nuova vita per quella dei computer (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Plastica dei nostri computer e device è difficilmente riciclabile, ma ora un nuovo studio apre la strada per un suo innovativo utilizzo La Plastica trovata nei rifiuti elettronici viene raramente riciclata a causa della sua composizione complessa e degli additivi pericolosi. Ma gli scienziati ne hanno ora sviluppato un nuovo uso; riutilizzandola come alternativa alla Plastica utilizzata nei contenitori per colture cellulari di laboratorio, come le piastre di Petri. Questi risultati, descritti in uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Science of the Total Environment, indicano un potenziale nuovo uso sostenibile della Plastica dei rifiuti elettronici, che rappresenta circa il 20% dei circa 50 milioni di Plastica buttata in tutto il mondo all’anno. Tonnellate di scarti ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ladei nostrie device è difficilmente riciclabile, ma ora un nuovo studio apre la strada per un suo innovativo utilizzo Latrovata nei rifiuti elettronici viene raramente riciclata a causa della sua composizione complessa e degli additivi pericolosi. Ma gli scienziati ne hanno ora sviluppato un nuovo uso; riutilizzandola come alternativa allautilizzata nei contenitori per colture cellulari di laboratorio, come le piastre di Petri. Questi risultati, descritti in uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Science of the Total Environment, indicano un potenziale nuovo uso sostenibile delladei rifiuti elettronici, che rappresenta circa il 20% dei circa 50 milioni dibuttata in tutto il mondo all’anno. Tonnellate di scarti ...

