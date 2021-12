Lo speciale dei record Adele One Night Only arriva in Italia, su Sky e Now il 15 dicembre: video e scaletta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Adele One Night Only debutta anche in Italia, in prima tv assoluta mercoledì 15 dicembre, su Sky e in streaming su NOW: si tratta dello speciale musicale che ha celebrato il ritorno della diva del pop inglese e star della musica internazionale, vincitrice di 15 Grammy Awards a soli trent’anni, e tra gli artisti più venduti al mondo. Adele One Night Only è la serata evento organizzata e trasmessa da CBS, girata all’esterno dell’iconico Griffith Park Observatory di Los Angeles, per ospitare uno straordinario live show in cui l’artista ripercorre in 10 brani la sua carriera con una scaletta composta da alcuni dei suoi titoli più celebri, dal singolo che l’ha consacrata, Chasing Pavements alla ballata da numeri da ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021)Onedebutta anche in, in prima tv assoluta mercoledì 15, su Sky e in streaming su NOW: si tratta dellomusicale che ha celebrato il ritorno della diva del pop inglese e star della musica internazionale, vincitrice di 15 Grammy Awards a soli trent’anni, e tra gli artisti più venduti al mondo.Oneè la serata evento organizzata e trasmessa da CBS, girata all’esterno dell’iconico Griffith Park Observatory di Los Angeles, per ospitare uno straordinario live show in cui l’artista ripercorre in 10 brani la sua carriera con unacomposta da alcuni dei suoi titoli più celebri, dal singolo che l’ha consacrata, Chasing Pavements alla ballata da numeri da ...

