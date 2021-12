Laura Shepard sulle orme del padre | Tutto merito di Jeff Bezos (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sessant’anni fa Alan Shepard divenne il primo americano ad andare nello Spazio, e oggi sua figlia Laura ha onorato il ricordo del padre replicandolo. Tutto è possibile grazie a Jeff Bezos. Alan Shepard sulla Luna (wikipedia) – curiosauro.itDi padre in figlia: da Alan a Laura Un volo di dieci minuti. Giunto a quota centosei chilometri. Ecco a cosa ha partecipato Laura Shepard Churchley. Con lei, a bordo della capsula della Blue Origin, c’erano anche l’ex giocatore di football Michael Strahan e dei passeggeri paganti: Dylan Taylor, Evan Dick, Lane Bess e Cameron Bess. Prezzo del biglietto? Non si sa. Ma un’esperienza del genere costerà di sicuro cara. Una Shepard ha dunque volato su New ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sessant’anni fa Alandivenne il primo americano ad andare nello Spazio, e oggi sua figliaha onorato il ricordo delreplicandolo.è possibile grazie a. Alansulla Luna (wikipedia) – curiosauro.itDiin figlia: da Alan aUn volo di dieci minuti. Giunto a quota centosei chilometri. Ecco a cosa ha partecipatoChurchley. Con lei, a bordo della capsula della Blue Origin, c’erano anche l’ex giocatore di football Michael Strahan e dei passeggeri paganti: Dylan Taylor, Evan Dick, Lane Bess e Cameron Bess. Prezzo del biglietto? Non si sa. Ma un’esperienza del genere costerà di sicuro cara. Unaha dunque volato su New ...

