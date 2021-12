GF Vip, lite tra Lulù e Jessica: "Stai zitta!" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella casa del GF Vip Lulù Hailé Selassié ha finito per avere una lite con sua sorella Jessica e con gli altri concorrenti. GF Vip, lite tra Lulù e Jessica: “Stai zitta!” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella casa del GF VipHailé Selassié ha finito per avere unacon sua sorellae con gli altri concorrenti. GF Vip,tra: “” su Donne Magazine.

Advertising

infoitcultura : Alex Belli e Delia Duran, furiosa lite in treno dopo il GF Vip: il racconto dei passeggeri - infoitcultura : Gf Vip 6, furiosa lite in treno tra Alex Belli e Delia Duran: cosa è successo - telodogratis : Alex Belli e Delia Duran, furiosa lite in treno dopo il GF Vip: “Lei ha lanciato la fede” - __ladyf : Gf Vip, accesa lite in viaggio tra Belli e Duran: lei gli avrebbe lanciato la fede - IsaeChia : #GfVip 6, furiosa lite in treno tra Alex Belli e Delia Duran: ecco cosa è successo Secondo quanto riportato da No… -